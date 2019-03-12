زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب غرب إيران

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضواحي مدينة قصر شيرين، التابعة لمحافظة كرمانشاه، غربي إيران، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلا عن المؤسسة الجيوفيزيائية التابعة لجامعة طهران، أن "الزلزال كان بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر وبعمق 8 كيلومترات عن سطح الأرض، ووقع عند الساعة 15:36:05 بالتوقيت المحلي".

© Fotolia / Borna Mirahmadian ارتفاع عدد المصابين في زلزال إيران إلى 75 شخصا

وأوضحت أنه لم ترد لغاية اللحظة أية تقارير حول وقوع خسائر مادية وبشرية.

وأشارت إلى أن الزلزال وقع بمسافة 30 كم عن قصر شيرين و32 كم عن مدينة "كيلان غرب" و35 كم عن "سربل ذهاب" التي شهدت زلزالا مدمرا في 12 نوفمبر /تشرين الثاني 2017.

وكان زلزال بقوة 5.9 درجة ضرب، في يناير/ كانون الثاني، مدينة غيلانغرب في محافظة كرمانشاه غرب إيران.

وأعلن مركز الطوارئ الإيراني أن عدد الجرحى جراء هذا الزلزال وصل إلى 75 شخصا.

يذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2017 ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة مدينة كرمانشاه غرب إيران مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 474 شخصا.