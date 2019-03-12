دار الصك الملكية في لندن تصدر عملة تذكارية تكريما لعالم الفيزياء الفلكية ستيفن هوكينغ

أصدرت دار الصك الملكية البريطانية، اليوم الثلاثاء، عملة تذكارية تكريما لعالم الفيزياء الفلكية البريطاني الشهير، ستيفن هوكينغ.

ونقلت الدار في بيان لها، نشر على موقعها الرسمي عن صاحبة تصميم العملة، البريطانية إدفينا إليس، قولها: "كان ستيفن هوكينغ يجعل الأشياء المعقدة سهلة في الوصول إليها… أردت أن أضع الثقب الأسود الكبير في عملة صغيرة، وكان بودي لو أنه كان هو موجوداً معنا لكان قد ابتسم لهذه الفكرة".

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko بالصور... جاسوسة على العملة البريطانية

وذكرت الدار أن العملة التذكارية قيمتها 50 بنس وتحتوي على صورة الثقب الأسود، والعملة المعدنية نفسها مصنوعة في أربعة إصدارات: المقتنيات المعتادة (بقيمة 10 جنيهات استرلينية) والفضة القابلة للتحصيل (5.5 ألف قطعة تكلفة واحدة منها — 55 جنيهًا) والفضة ذات السماكة الفائقة (إصدار — 2.5 ألف قطعة ، بتكلفة- 95 جنيهًا إسترلينيا) وللمقتنيات من الذهب (إصدار — 400 قطعة، تكلفة — 795 جنيهًا).

وفي الوقت نفسه، تم بالفعل بيع خيارات العملات المعدنية المصنوعة من المعادن الثمينة على موقع الدار بشكل مسبق، ويمكن طلب شراء مؤجل فقط لقطع المقتنيات المعتادة، بقيمة 10 جنيهات. هذه العملات المعدنية تعتبر تذكارية ولن يتم تداولها.

هذا وتوفي هوكينغ في 14 آذار/مارس 2018، عن عمر يناهز 76 عامًا. وظل لعقود من الزمن أشهر الفيزيائيين المعاصرين وناشري العلوم، بينما كان منذ الثانية والعشرين من عمره يعاني من مرض غير قابل للشفاء — التصلب الجانبي الضموري.

ونشر هوكينغ، كتابه "نبذة عن تاريخ الزمن" عام 1988 ، وبيعت منه أكثر من 10 ملايين نسخة، وجرى تصوير فيلم عن قصة حياته عام 2014 بعنوان "نظرية كل الأشياء"، الفيلم الذي فاز بجائزة أوسكار.