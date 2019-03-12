بريطانيا تعلق تشغيل طائرات "بوينغ 737 ماكس"

وقال ممثل عن الهيئة:

"أفكارنا الآن مع أولئك الذين تأثروا بالحادث المأساوي في إثيوبيا. هيئة الطيران المدني تراقب عن كثب الوضع، طلبنا تعليق استخدام هذه الطائرات من قبل جميع المشغلين في جميع رحلات الركاب التجارية، بما في ذلك الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للمجال الجوي البريطاني."

© REUTERS / Amr Dalsh القائمة الكاملة لمن يمتلك طائرة "اللعنة" الإثيوبية... بينهم 4 دول عربية

وأضاف "هذا الأمر سيكون ساري المفعول حتى إشعار آخر".

وتؤكد الوكالة أنها على اتصال بالوكالة الأوروبية لسلامة الطيران ومع الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.

وكانت طائرة من نفس الطراز، شغلها الخطوط الجوية الإثيوبية، تحطمت وهي متجهة إلى نيروبي، بعد دقائق من إقلاعها من مطار في أديس أبابا، أول من أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا.

في أكتوبر/ تشرين الأول تحطمت طائرة من نفس الطراز أيضا، تشغلها شركة "ليون إير"، بعد 13 دقيقة من إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا في رحلة داخلية وقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصا.