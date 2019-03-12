فرنسا تغلق مجالها الجوي أمام طائرات بوينغ 737 ماكس

أغلقت فرنسا مجالها الجوي أمام طائرات بوينغ 737 ماكس، وذلك بعد قيام ألمانيا وبريطانيا بإغلاق مجالاتهم الجوية، كما نقل موقع تلفزيون "bfmtv"

وأعلنت إدارة الطيران الفرنسي المدني في بيان "أن طائرة بوينج 737 ماكس 8 لم تعد قادرة على استخدام المجال الجوي لفرنسا".

وكانت طائرة البوينغ 737- 8 ماكس، التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، تقوم برحلة في اتجاه العاصمة الكينية نيروبي، أمس الأحد، قبل أن تتحطم بعيد 6 دقائق من إقلاعها من مطار أديس أبابا، ولقي جميع ركابها والبالغ عددهم 157 شخصا مصرعهم.

ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه لطائرة بوينغ 737 ماكس خلال نحو 5 أشهر، حيث تحطمت طائرة من نفس الطراز فوق بحر جافا تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 189 شخصًا.