وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق: اتفاقية السلام مع مصر أكبر إنجازات إسرائيل…(بالفيديو)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، الجنرال (احتياط) موشيه بوغي يعلون، إن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية من أكبر إنجازات إسرائيل.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، الجنرال (احتياط) موشيه بوغي يعلون، إن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية من أكبر إنجازات إسرائيل.

وذكر الجنرال يعالون في كلمته ضمن مؤتمر نظمه معهد ترومان بالجامعة العبرية في مدينة القدس، بمناسبة 40 عاما على توقيع اتفاق كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر، أنه بفضل هذا الاتفاق تحول الصراع العربي الإسرائيلي، لصراع إسرائيلي- فلسطيني.

"שלום עושים מתוך אינטרסים ולא מתוך אשליות."

צפו בדבריי מכנס לציון 40 שנה להסכם השלום עם מצרים במכון טרומן באוניברסיטה העברית בירושלים. pic.twitter.com/6PnNzYS0a5 — משה 'בּוֹגִי' יעלון (@bogie_yaalon) March 11, 2019

وأوضح الجنرال موشيه بوغي يعالون أن اتفاق كامب ديفيد، الموقع قبل 40 عاما، يشكل أحد أكبر الإنجازات المهمة للسياسة الخارجية الإسرائيلية، كونه أول اتفاق بين إسرائيل ودولة عربية.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أنه:

بعد توقيع كامب ديفد بدأت دول عربية التسليم بوجود إسرائيل وبحقها بالبقاء كدولة قومية للشعب اليهودي، وهذه مسيرة بدأت ولم تستكمل بعد حتى اليوم.

وحول الصراع العربي ـ الإسرائيلي، قال يعالون:

إنه يمكن القول اليوم إن إسرائيل وأنظمة عربية تقف في جانب واحد، رغم استخدام مصطلح الصراع الإسرائيلي- العربي، وأنا أزعم أنه لم يعد هناك صراع إسرائيلي- عربي، بل صراع إسرائيلي- فلسطيني، وكل هذا ما كان ليحدث لولا خروج مصر من المعادلة، ومن الصف العربي قبل 40 عاما.

وتابع يعالون:

إن السلام قد صنع للمصالح وليس للأوهام.