تسجيل
19:43 12 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين

    لماذا توجهت مدمرة وسفن حربية إيرانية إلى سلطنة عمان

    © Sputnik . Said Tsarnaev
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أفادت وكالة إيرانية، أن المجموعة التعليمية - العملياتية 60 التابعة للقوات البحرية للجيش الإيراني، التي تضم مدمرة "بايندر" وسفينة "لاوان" وسفينة "بوشهر"، رست في ميناء السطان قابوس في مسقط، يوم الأحد.

    وبحسب وكالة "تسنيم" في مراسم أقيمت على متن سفينة "لاوان" بحضور سفراء وملحقيات عسكرية لدول أجنبية في مسقط، قال السفير الإيراني حجة الإسلام نوري شاهرودي، إن علاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان تتمتع بأهمية خاصة ثقافيا ودينيا وجغرافيا وتاريخيا.

    آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، 9 يناير/ كانون الثاني 2019
    © AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
    تغيير في هيئة اختيار المرشد الأعلى في إيران

    وأضاف أن هذه العلاقات يتم متابعتها في المجال الدفاعي من خلال إيجاد لجنة عسكرية مشتركة، ومن خلال تبادل الوفود العسكرية أيضا.

    وبقيت المجموعة البحرية الإيرانية في مسقط حتى اليوم الثلاثاء، حيث التقى طاقمها خلال هذه المدة بالمسؤولين العسكريين العمانيين وشاركوا في مسابقات رياضية عسكرية أيضا، وفقا للوكالة.

    وفي سياق متصل، أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، إن إيران ستعزز القدرة الدفاعية لمنع وقوع أي حرب.

    وقال حاتمي إن "إزالة الألغام للأغراض الإنسانية"، زرع خلال أعوام الحرب المفروضة على إيران أكثر من أربعة ملايين و200 هكتار من الأراضي الإيرانية بالألغام وأن الدول التي تتشدق بحقوق الإنسان هي من زودت صدام بها لزراعتها.

    وأعرب عن أسفه لاتخاذ مجلس الامن الدولي بعض الإجراءات الخاطئة في ما يخص إزالة الألغام، قائلا: "يقولون لنا لايجب أن يكون لديكم قدرة دفاعية لكن يسمحون للدول الأخرى بملء منطقتنا بالسلاح، فمن خلال تلك الإجراءات ستبقى المنطقة مليئة بالألغام دائما".

    وتابع: "تجاربنا جرى تحقيقها نتيجة التضحيات وتقديم الأرواح ونعتبر هذه الخبرات ملكا للبشرية ومستعدون إلى تقديمها لجميع من بحاجتها كما أننا مستعدون للتعاون مع الدول التي تعاني من الألغام".

    انظر أيضا:

    إيران تعلن عن تطورات جديدة بأكبر حقل غاز في العالم
    مسؤول: التعاضد بين إيران وسوريا في إعادة الإعمار يقوي محور المقاومة
    إيران تندد بقصف التحالف العربي لمنطقة طلان في اليمن
    الرئيس العراقي: لا استقرار في المنطقة من دون إيران
    الكلمات الدلالية:
    إيران, البحرية الإيرانية, سلطنة عمان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المنتخب الوطني الروسي للسباحة الإيقاعية، أثناء دورة تدريبية في مركز لتدريب الفرق الوطنية الروسية أوزيرو كروغلويه في منطقة موسكو
    مثل سمكات البحر...هكذا يتدرب المنتخب الروسي للسباحة الإيقاعية
    كيف ستتم لعبة الكيماوي في دوما السورية الآن
    كيف ستتم "لعبة الكيماوي" في دوما السورية الآن
    التوتر بين الهند وباكستان
    التوتر بين الهند وباكستان
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك