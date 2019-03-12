النمسا تغلق مجالها الجوي أمام طائرات "بوينغ 737 ماكس"

قال وزير النقل النمساوي نوربرت هوفر، اليوم الثلاثاء، إن وزارة النقل النمساوية قررت إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام الطائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس".

وقال هوفر في بيان صادر عن المكتب الصحفي "السلامة في المجال الجوي قبل كل شيء، من الواضح أن هذا الطراز من طائرات بوينغ 737 ماكس يعاني من مشاكل خطيرة تسببت في حادثين في الآونة الأخيرة، وبناء على الحقائق، قررت حماية الركاب والطيارين وأعضاء الطاقم حظر الرحلات الجوية لهذه الطائرات في المجال الجوي النمساوي".

وفي وقت سابق أكد الوزير أنه ليس لدى شركات الطيران النمساوية طائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس".

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وكانت طائرة "بوينغ 737- 8 ماكس" التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، تقوم برحلة في اتجاه العاصمة الكينية نيروبي، أمس الأحد، قبل أن تتحطم بعيد 6 دقائق من إقلاعها من مطار أديس أبابا، ولقي جميع ركابها والبالغ عددهم 157 شخصا مصرعهم.

ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه لطائرة "بوينغ 737- 8 ماكس" خلال نحو 5 أشهر، حيث تحطمت طائرة من نفس الطراز فوق بحر جافا تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 189 شخصًا.