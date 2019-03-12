بعد الكارثة الأخيرة... إيران توجه رسالة إلى مصر

قدمت إيران تعازيها للحكومة والشعب المصري، إثر مقتل 6 من مواطنيها كانوا على متن الطائرة الإثيوبية المنكوبة، بينهم 3 من العلماء في البحوث الزراعية والحيوانية.

قال ناصر کنعاني، رئيس مكتب رعاية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في القاهرة على موقع التغريدات "تويتر": أتقدم وزملائي بخالص التعازي لحكومة وشعب مصر وأسر الضحايا في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية الذي كان ستة منهم مواطنين مصريين بينهم ثلاثة من العلماء في المراكز البحثية لوزارة الزراعة المصرية.

رسالة تعازي رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية لحكومة وشعب مصر:

أتقدم وزملائي بخالص التعازي لحكومة وشعب مصر وأسر الضحايا في حادث تحطم الطائرة الإتيوبية الذي كان ستة منهم مواطنين مصريين وثلاث من الباحثين الدؤوبين في المراكز البحثية لوزارة الزراعة المصرية.https://t.co/Mo29KWkMgq pic.twitter.com/qji0pIlX30 — The Interests Section of I.R. of Iran — Cairo (@Iran_Egypt) March 12, 2019

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تحطم طائراتها من طراز "بوينغ 737-800" وذكرت في بيان صادر صباح اليوم "نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت) [جنوب شرق أديس أبابا]".

صرح السفير المصري لدى إثيوبيا، أسامة عبد الخالق، ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، أن 6 مواطنيين مصريين لقوا مصرعهم، في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية بالرحلة رقم ET302.

© REUTERS / Maheder Haileselassie مفاجأة صادمة... ماذا وجدت فرق البحث في موقع سقوط الطائرة الإثيوبية

وأضاف السفير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشعر بحزن عميق لهذه الخسارة المأساوية وأتقدم بأعمق تعازي وتعاطفي مع عائلاتهم وأصدقائهم"، بحسب ما نقلت "بوابة الأهرام" المصرية

وأشار السفير إلى أنه "عقدت غرفة عمليات على الفور لتوفير المساعدة القنصلية اللازمة".

ولقي 157 شخصا مصرعهم إثر تحطم طائرة إثيوبية، صباح يوم الأحد الماضي، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، في طريقها إلى مطار نيروبي.