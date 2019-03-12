بعد الكارثة الأخيرة... إيران توجه رسالة إلى مصر

قال ناصر کنعاني، رئيس مكتب رعاية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في القاهرة على موقع التغريدات "تويتر": أتقدم وزملائي بخالص التعازي لحكومة وشعب مصر وأسر الضحايا في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية الذي كان ستة منهم مواطنين مصريين بينهم ثلاثة من العلماء في المراكز البحثية لوزارة الزراعة المصرية.
رسالة تعازي رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية لحكومة وشعب مصر:— The Interests Section of I.R. of Iran — Cairo (@Iran_Egypt) March 12, 2019
أتقدم وزملائي بخالص التعازي لحكومة وشعب مصر وأسر الضحايا في حادث تحطم الطائرة الإتيوبية الذي كان ستة منهم مواطنين مصريين وثلاث من الباحثين الدؤوبين في المراكز البحثية لوزارة الزراعة المصرية.https://t.co/Mo29KWkMgq pic.twitter.com/qji0pIlX30
وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تحطم طائراتها من طراز "بوينغ 737-800" وذكرت في بيان صادر صباح اليوم "نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت) [جنوب شرق أديس أبابا]".
صرح السفير المصري لدى إثيوبيا، أسامة عبد الخالق، ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، أن 6 مواطنيين مصريين لقوا مصرعهم، في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية بالرحلة رقم ET302.
وأشار السفير إلى أنه "عقدت غرفة عمليات على الفور لتوفير المساعدة القنصلية اللازمة".
ولقي 157 شخصا مصرعهم إثر تحطم طائرة إثيوبية، صباح يوم الأحد الماضي، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، في طريقها إلى مطار نيروبي.
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