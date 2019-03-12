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    عناصر من حركة طالبان

    مبعوث أمريكا إلى أفغانستان يكشف 4 أمور عطلت الاتفاق مع طالبان في قطر

    © Sputnik . Ishtiaq Mahsud
    العالم
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    أعلن المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، انتهاء محادثاته مع حركة "طالبان"، في الدوحة، دون توقيع أي اتفاق.

    محادثات و مفاوضات بين طالبان والمعارضة الأفغانية (أفغانستان) في موسكو 5 فبراير/ شباط 2019
    © AFP 2018 / Yuri Kadobnov
    إعلام: وزير خارجية أوزبكستان يلتقي نائب زعيم طالبان في قطر
    القاهرة — سبوتنيك. نقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن مصادر مطلعة، قولها مساء اليوم الثلاثاء "المحادثات في قطر انتهت من دون التوقيع على أي اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان".

    وأضافت المصادر "كما أوضح خليل زاد فإن لا شيء تم الاتفاق عليه قبل الاتفاق على كل شيء، وتابعت أن هناك مشروع اتفاق بشأن مكافحة الإرهاب، وانسحاب القوات الأجنبية من البلاد، لكن لم يتم التوقيع على شيء".

    وكتب خليل زاده على "تويتر": "من الواضح أن كل الأطراف تريد تحقيق السلام، الذي تم تحسين الظروف الخاصة بتحقيقه، ورغم الشد والجذب، إلا أن الأمور مازالت على المسار المطلوب".

    وأضاف في تدوينة أخرى "توجد 4 قضايا رئيسية خلافية، هي محاربة الإرهاب، وسحب القوات، ووقف إطلاق النار الشامل، والحوار الداخلي بين الأفغان"، مضيفا: "في يناير/ كانون الثاني الماضي، تم الاتفاق على المبادئ، وفي هذه الجولة توصلنا إلى صيغة مبدئية على أول قضيتين".

    وتابع "عندما يتم الاتفاق على جدول زمني لسحب القوات، واستراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب، يمهد ذلك لحوار داخلي يسمح بوقف شامل لإطلاق النار في أفغانستان".

    وقال "الخطوة التالية ستكون في واشنطن، ونحتاج للتشاور مع شركائنا، وسنجتمع قريبا"؛ مضيفا "لم نتوصل لاتفاق نهائي، ولن يحدث ذلك حتى يتم الاتفاق على كل النقاط".

    واختتمت الجولة الخامسة من سلسلة المحادثات بين واشنطن وحركة طالبان، في قطر اليوم الثلاثاء، بعد نحو 16 يوما من الاجتماعات.

    وكانت "طالبان" قد أعلنت، في 25 فبراير/ شباط الماضي، تلقيها دعوة قطرية لحضور مفاوضات رسمية.

    وقال مكتب معلومات الحكومة القطرية، في بيان يوم 25 فبراير، "تعتبر هذه الجولة استكمالا للاجتماع الذي استمر ستة أيام متواصلة والذي جرى بين الطرفين خلال الفترة من 21-26  يناير الماضي".

    ولفتت الدوحة في بيانها إلى أنها "ترحب بهذه المفاوضات التي تعتبرها تطورا مهما في مفاوضات السلام في أفغانستان وتأمل أن تحقق هذه المفاوضات النتائج المرجوة منها لتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان".

    وأوضحت الدوحة أن المحادثات بحضور المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات سعادة السفير مطلق بن ماجد القحطاني، ونائب قائد حركة طالبان للشؤون السياسية رئيس مكتب حركة طالبان السياسي الملا عبد الغني برادر، وسعادة السفير زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار أفغانستان, طالبان, أمريكا, أفغانستان, قطر
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