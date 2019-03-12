أمين عام "أوبك": اعتماد قانون أمريكا المحتمل ضد "أوبك" لا يلبي مصالحها

أعلن الأمين العام لمنظمة "أوبك"، محمد باركيندو، أن احتمال اعتماد قانون الولايات المتحدة ضد "أوبك" لا يلبي مصالح أمريكا نفسها.

واشنطن — سبوتنيك. وقال باركيندو للصحفيين "إننا نتابع هذه العملية باهتمام في الكونغرس، كل ما يمكنني قوله هو، أن لديه (القانون) المزيد والمزيد من المؤيدين".

ووفقا له، التنظيم على مستوى التشريعات الوطنية، بالنسبة للصناعة العالمية، ضار.

وأضاف باركيندو "ليس هذا في مصلحة الولايات المتحدة نفسها… وليس في مصلحة الصناعة المتنامية، التي تشهد مثل هذا النمو الكبير".

هذا وارتفع في الولايات المتحدة، عدد مؤيدي اعتماد قانون يسمح بمقاضاة "أوبك" بموجب تشريع مكافحة الاحتكار الأمريكي لتنظيم أسعار النفط العالمية.

ويذكر أن دول "أوبك" توصلت في اجتماعها يوم 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلى اتفاق يقضي بخفض حجم إنتاجها من النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع عام 2017، إلى 32.5 مليون برميل يوميا، بينما اتفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لإنتاجها من النفط 558 ألف برميل يوميا، منها 300 ألف برميل من جانب روسيا.

وهذه الصفقة أسست لوجود خلافات بين الإدارة الأمريكية و"أوبك" بشأن أسعار النفط التي تراها الولايات المتحدة غير ملائمة لها وتطالب منظمة "أوبك" باستمرار بتخفيض أسعار النفط.