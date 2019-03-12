مسؤول كبير سابق في الفاتيكان يواجه السجن لاعتدائه جنسيا على صبيين

وبيل هو أكبر مسؤول كاثوليكي في العالم تتم إدانته بالاعتداء الجنسي على أطفال ومن المقرر أن يعرض التلفزيون على الهواء النطق بالحكم، مما يعكس الاهتمام الكبير بهذه القضية، وفقا لـ"رويترز".

© REUTERS / ALESSANDRO BIANCHI السلطات الفرنسية تحقق مع ممثل الفاتيكان بتهمة الاعتداء الجنسي

وثبت أن بيل (77 عاما) مذنب في 4 تهم بارتكاب أفعال مشينة، وفي تهمة واحدة بالاعتداء الجنسي، ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات عن كل تهمة.

ووقعت الاعتداءات على الصبيين اللذين يبلغ عمر كل منهما 13 عاما في واقعتين بعد قداس الأحد في الفترة بين أواخر عام 1996 وأوائل عام 1997 في غرفة وفي ممر داخل كاتدرائية القديس باتريك في ملبورن حيث كان بيل أسقفا.

وأدين المسؤول الكاثوليكي الكبير في ديسمبر/ كانون الأول لكن محكمة فرضت حظرا على إعلان إدانته حتى 26 فبراير/ شباط حين أُسقطت تهم أخرى ضده بالاعتداء الجنسي خلال السبعينيات.

وتمسك بيل ببراءته طوال فترة محاكمته وقدم طعنا من المقرر النظر فيه في يونيو/ حزيران.

وبيل محتجز بسجن محاط بإجراءات أمنية مشددة منذ 27 فبراير، الذي ألغي فيه إطلاق سراحه بكفالة.