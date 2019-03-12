وزير إسرائيلي: هناك اتصالات مكثفة لاعتراف أمريكا بـ"السيادة" الإسرائيلية على الجولان

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن هناك اتصالات مكثفة مع الجانب الأمريكي من أجل الاعتراف بـ"السيادة" الإسرائيلية على هضبة الجولان.

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي "جالي تساهال"، مساء اليوم، الثلاثاء، على لسان وزير الاستخبارات، وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الحكومة الإسرائيلية تدير اتصالات مكثفة ومتقدمة بهدف خروج اعتراف من الإدارة الأمريكية بـ"السيادة" الإسرائيلية على هضبة الجولان.

زيارة ليندسي غراهام

وجاءت تصريحات كاتس على خلفية زيارة السيناتور الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، ليندسي غراهام، لإسرائيل أول أمس، وتعهده بأن تعترف واشنطن، بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، جنوب غربي سوريا.

وبعيد تصريحات غراهام، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية تلك التصريحات، حيث أعلن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أن "سوريا تدين بأشد العبارات تصريحات ليندسي غراهام، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، حول الجولان العربي السوري المحتل، والتي تعبر عن عقلية الهيمنة والغطرسة للإدارة الأمريكية، ونظرتها إلى قضايا المنطقة بعيون صهيونية، وبما يخدم المصالح الإسرائيلية"، كما نقلت وكالة "سانا".

ازدراء للشرعية الدولية

© Sputnik . Damascus Office الخارجية السورية تدين تصريحات السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام حول الجولان