بعد حادث الطائرة الإثيوبية... ترامب يتحدث إلى رئيس "بوينغ"

تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع المدير التنفيذي لشركة "بوينغ"، دينيس مويلينبرغ، اليوم الثلاثاء، وذلك وفقا لما قاله مصدر مطلع على الموضوع.

وجاء لقاء ترامب مع رئيس "بوينغ"، بعد تغريدات له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" بشأن السلامة في الطائرات، وتساءل فيها ما إذا كانت الطائرات أصبحت معقدة جدا، لدرجة أنه لا يمكن التحليق بها بشكل آمن.

ولم ترد تفاصيل إضافية عن الحديث الذي دار بين ترامب ومويلنبرغ.

Airplanes are becoming far too complex to fly. Pilots are no longer needed, but rather computer scientists from MIT. I see it all the time in many products. Always seeking to go one unnecessary step further, when often old and simpler is far better. Split second decisions are…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2019

….needed, and the complexity creates danger. All of this for great cost yet very little gain. I don’t know about you, but I don’t want Albert Einstein to be my pilot. I want great flying professionals that are allowed to easily and quickly take control of a plane! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2019

وكانت السيناتورة الديمقراطية والمرشحة لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، إليزابيث وارن، حثت إدارة الطيران الفيدرالية على تعليق رحلات طائرات "بوينغ 737 ماكس 8" في أجواء البلاد.

وقالت وارن في بيان صدر اليوم الثلاثاء عن حملتها الانتخابية: "ما لم نتوصل إلى أسباب تحطم هاتين الطائرتين، ثمة تساؤلات جدية بأن هذه الطائرات ربما دخلت الخدمة دون إجراء تدريبات إضافية للطيارين من أجل توفير المال".

© REUTERS / ERIC THAYER بعد سقوط "بوينغ"... ترامب يطلق عاصفة تغريدات: لا أريد إينشتاين ليقود طائرتي

وانضم السيناتور الجمهوري عن ولاية ماساتشوستس ميك رومني على حسابه في "تويتر" إلى هذا النداء، مشددا على ضرورة تعليق استخدام هذه الطائرات حتى الوصول إلى أسباب الكارثتين وضمان سلامة المسافرين.

وكانت طائرة إثيوبية قد تحطمت، يوم الأحد، بينما كانت متجهة من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي وعلى متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم.

وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية، في بيان: "نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت)، جنوب شرق أديس أبابا. والطائرة من طراز بوينغ 737-800 أقلعت الساعة 08:38 صباحا من مطار أديس أبابا، ثم فقد الاتصال بها في الساعة 08:44 صباحا".

ولفتت الشركة إلى أن الضحايا ينتمون لأكثر من 30 جنسية، بينهم 6 من حاملي جوازات سفر الأمم المتحدة.