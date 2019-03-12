بارنييه: لن تكون هناك فترة انتقالية دون التوصل لاتفاق لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

قال ميشيل بارنييه، كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى بشأن خروج بريطانيا من التكتل الـ"بريكست"، إنه لن تكون هناك فترة انتقالية مع بريطانيا دون التوصل لاتفاق للانسحاب من التكتل.