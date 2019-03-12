متحدث أوروبي: رفض البرلمان البريطاني لـ"بريكست" يزيد خطر الخروج دون اتفاق

وقال المتحدث "نأسف لنتيجة التصويت الذي جرى الليلة… لقد فعل الاتحاد الأوروبي كل ما يمكن للتوصل لاتفاق… من الصعب معرفة ما يمكننا أن نفعله أكثر من ذلك".

وأضاف "في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى 17 يوما على 29 مارس زاد تصويت اليوم بشكل كبير من احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق… إذا قدمت المملكة المتحدة طلبا منطقيا للتمديد فإن دول الاتحاد السبع والعشرين ستدرس ذلك وتقرره بالإجماع".

© REUTERS / REUTERS TV البرلمان البريطاني يرفض مجددا خطة ماي بشأن البريكست

وخسرت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، التصويت على اتفاقية التراجع للمملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، بفارق يقارب 150 صوتا.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها المجلس التشريعي البريطاني دعم شروط تقسيم كتلة الاتحاد الأوروبي.

كان ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل الـ"بريكست"، قال إنه لن تكون هناك فترة انتقالية مع بريطانيا دون التوصل لاتفاق للانسحاب من الاتحاد.

وأضاف بارنييه، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا لن تحصل على فترة انتقالية قبل الـ"بريكست"، إذا لم يصدق مجلس العموم البريطاني على خطة الخروج.

ورفض مجلس العموم اتفاق الخروج في تصويت في يناير/ كانون الثاني الماضي، بأغلبية 432 صوتا مقابل 202 صوت، وكانت تلك أكبر هزيمة تتلقاها حكومة في تاريخ بريطانيا، بحسب "بي بي سي".

وقال مشيل بارنييه على "تويتر": "هناك خطر يتمثل في وجود تصور خاطئ داخل مجلس العموم البريطاني، يقول إنه بإمكان بريطانيا أن تستفيد من وجود فترة انتقالية، قبل التوصل لاتفاق بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي".