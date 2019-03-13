إيران وروسيا تتعاونان في تحديث الأسطول التجاري الإيراني

بحث نائب رئيس منظمة تطوير وتحديث الصناعات الإيرانية (ايدرو) مع وفد صناعي روسي، مجالات التعاون بين صانعي المركبات الثقيلة في روسيا مع إيران لتحديث أسطولها التجاري القديم.

طهران — سبوتنيك. وخلال لقائه مع الوفد الصناعي الروسي، أمس الثلاثاء، قال رئيس منظمة تطوير وتحديث الصناعات الإيرانية (ايدرو)، بهزاد اعتمادي: "انطلق المشروع الوطني لتحديث الأسطول التجاري للبلاد والذي يشمل 202500 شاحنة كبيرة وصغيرة وباصات تعمل على الغاز والبنزين، بإيعاز من رئيس الجمهورية وتحت إشراف هذه المنظمة".

© AFP 2018 / Atta Kenare إيران تكشف لأول مرة وجود اختلاف مع روسيا بشأن إسرائيل

وأضاف: "أن منظمة (ايدرو) مستعدة للاستفادة من قدرات الشركات الروسية لتوفير المركبات الثقيلة على شكل قطع منفصلة، من أجل تحسين معايير الجودة والحفاظ على البيئة".

وأشار اعتمادي إلى العقوبات الأمريكية الآحادية الجانب على إيران، لافتا إلى أن أجزاء لافتة من عمليات إنتاج المركبات الثقيلة والتجارية قيد الإنجاز بالاستفادة من القدرات الإنتاجية لمختلف مجموعات صناعة المركبات الداخلية.

وخلال اللقاء، شرح مندوبو صانعي المركبات الثقيلة الروسية، القدرات التقنية ومعايير الجودة ومعايير البيئة لمختلف أنواع الشاحنات والباصات الروسية التي تعمل بالغاز والكهرباء، معلنين استعدادهم لدراسة إطلاق خطوط ائتمانية وكيفية التبادل المالي والصناعي بين البلدين.

كما تقرر خلال اللقاء، أن يقوم فريقا خبراء الجانبين، بوضع اللمسات الأخيرة وإبرام اتفاقات التعاون في مختلف المجالات، تزامنا مع الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة بين البلدين والذي سيعقد في حزيران/يونيو المقبل في أصفهان (وسط إيران).

وكانت الدول الكبرى (روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، أمريكا) قد وقعت مع إيران اتفاق نووي في حزيران/يونيو 2015، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الانسحاب من الاتفاق في أيار/مايو، وفي تشرين الثاني/نوفمبر فرض مجموعة جديدة من العقوبات على إيران.