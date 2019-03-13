بومبيو يتهم روسيا بالضغط السياسي على أوكرانيا من خلال الطاقة

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، روسيا بالضغط السياسي على أوكرانيا من خلال قطاع الطاقة.

هيوستن — سبوتنيك. وقال بومبو متحدثا في مؤتمر"سيراويك" للطاقة في هيوستن بتكساس: إن "روسيا تستخدم خطوط أنابيب الغاز للضغط والضغط السياسي على أوكرانيا".

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وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، إن روسيا "غزت أوكرانيا من أجل الوصول إلى احتياطياتها من النفط والغاز". مشدد على أن "روسيا مصممة على منع أوكرانيا من استخدام احتياطياتها من الطاقة واستخدام خطوط أنابيبها وشبكاتها لتوصيل الطاقة إلى منازل مواطنيها".

ووجهت أوكرانيا ومعها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتهامات عدة لموسكو بالتدخل في شؤون أوكرانيا.

بينما تنفي روسيا الاتهامات وتصفها بغير المقبولة. وذكرت موسكو مرارا أنها ليست طرفا في الصراع الداخلي ولا تمت بأي صلة للأحداث في جنوب شرق أوكراني، بل إنها تبدي اهتماما بتغلب أوكرانيا على أزمتها السياسية والاقتصادية.