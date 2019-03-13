بومبيو يتهم روسيا بالضغط السياسي على أوكرانيا من خلال الطاقة

هيوستن — سبوتنيك. وقال بومبو متحدثا في مؤتمر"سيراويك" للطاقة في هيوستن بتكساس: إن "روسيا تستخدم خطوط أنابيب الغاز للضغط والضغط السياسي على أوكرانيا".
ووجهت أوكرانيا ومعها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتهامات عدة لموسكو بالتدخل في شؤون أوكرانيا.
بينما تنفي روسيا الاتهامات وتصفها بغير المقبولة. وذكرت موسكو مرارا أنها ليست طرفا في الصراع الداخلي ولا تمت بأي صلة للأحداث في جنوب شرق أوكراني، بل إنها تبدي اهتماما بتغلب أوكرانيا على أزمتها السياسية والاقتصادية.
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