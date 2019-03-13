فنزويلا تطلق برنامج "الخزان الأزرق" لتلبية احتياجات السكان بالمياه

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن حكومة بلاده ستطلق برنامجا خاصا يطلق عليه "الخزان الأزرق" لتلبية احتياجات كل عائلة في البلاد بالمياه.

بوينوس آيرس — سبوتنيك. وقال مادورو في حديث بث على "تويتر": "قررت البدء بخطة يطلق عليها "الخزان الأزرق" والتي تهدف إلى إنشاء احتياطي دائم من المياه لكل أسرة".

وأضاف مادورو، إن الخطة ستنفذ على الفور.

#EnVivo 📹 | Desde el Puesto de Comando Presidencial, monitoreamos minuto a minuto el avance de la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional y la atención a nuestro pueblo. https://t.co/LmIhhR4fR2 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 12, 2019

هذا ووفقا بيانات سابقة، أدت الانقطاعات المتكررة في إمدادات المياه إلى كارثة حقيقية لكثير من سكان كاراكاس، الذين يضطرون، في ظروف النقص لهذا المورد القيم، المشي والذهاب إلى الينابيع الطبيعية المجاورة.

هذا وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا وتصاعدت المظاهرات، خاصة بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وسارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.

ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".