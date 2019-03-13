فيتنام توجه طلبا لماليزيا بشأن قاتلة الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

طالب وزير الخارجية الفيتنامي، فام بنه مينه، نظيره الماليزي، بإطلاق سراح المرأة الثانية المحتجزة لتورطها في جريمة قتل أخ زعيم كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية الفيتنامية، في تغريدة على صفحتها في تويتر، إن المحتجزة الثانية تحمل الجنسية الفيتنامية.

© REUTERS / KYODO ماليزيا تفرج عن المشتبه باغتيال أخ كيم جونغ أون

وأضافت الوزارة في بيان لها: "تحدث الوزير الفيتنامي بالهاتف، مع نظيره الماليزي يوم 12 مارس/آذار الجاري. وناقش الجانبان عدة قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية. وفيما يتعلق بحالة المواطنة، دوان ثي هونغ، طلب وزير الخارجية من الجانب الماليزي ضمان اتخاذ قرار عادل بحقها والعمل على إطلاق سراحها".

وكانت محكمة ماليزية قد أسقطت التهم الموجهة إلى إحدى المرأتين المشتبه فيهما بالجريمة، وهي المواطنة الإندونيسية — سيتي عايشة، وتم الإفراج عنها في قاعة المحكمة، وغادرت في وقت لاحق ماليزيا إلى وطنها.

واعتقلت عايشة مع هيونغ، بعد أن قامتا في 13 فبراير/شباط 2017، بمهاجمة رجل آسيوي الملامح، في مطار كوالالمبور، ورشتا على وجهه سائلا، تبين لاحقا أنه يحتوي على الغاز المشل للأعصاب VX،

وتوفي الرجل الذي تبين فيما بعد أنه كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، رغم أنه كان يحمل جواز سفر باسم مستعار.

وأكدت الفتاتان في التحقيق أنهما كانتا تشاركان في تصوير فيديو فكاهي. ولكن التحقيق قال إن الاستخبارات الكورية الشمالية استخدمت الفتاتين الساذجتين لاغتيال أخ الزعيم الكوري الشمالي المقيم في ماكاو، ورفضت بيونغ يانغ هذه التهمة، ونفت أي علاقة لها في اغتيال كيم جونغ نام.