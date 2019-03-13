الرئاسة التركية تنتقد تصريحات نتنياهو بحق أردوغان

وأوضح أن نتنياهو يهاجم الرئيس أردوغان، لأن الأخير فضح تصريحاته العرقية تجاه العرب والمسلمين، مضيفا أن الدولة العنصرية التي يديرها نتنياهو، تحتل حاليا الأراضي الفلسطينية، وتقتل الأطفال والنساء.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة التركية إلى أن تلك الدولة العنصرية (إسرائيل)، تعاقب الفلسطينيين في أرضهم، مبينا أن نتنياهو لن يستطيع إخفاء جرائم إسرائيل عبر الأكاذيب والضغوط.
After making racist remarks towards Arabs and Muslims, @netanyahu attacks President Erdoğan for exposing him. The apartheid state he leads occupies Palestinian lands, kills women & children & imprisons Palestinians in their own land. Lies and pressure will not hide your crimes.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 12, 2019
وكان نتنياهو هاجم أردوغان رافضا أن يتقمص دور الواعظ مع أنه يرتكب مذابح في حق النساء والأطفال في القرى الكردية داخل تركيا وخارجها.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)