الرئاسة التركية تنتقد تصريحات نتنياهو بحق أردوغان

انتقد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تصريحاته بحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

© AP Photo / Gali Tibbon تركيا: نتنياهو "متوتر جدا" لأنه لا يستطيع تقسيم سوريا

وقال قالن، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لن تستطيعوا إخفاء جرائمكم عن طريق الأكاذيب والضغوط"، وذلك وفقا لوكالة " الأناضول " التركية.

وأوضح أن نتنياهو يهاجم الرئيس أردوغان، لأن الأخير فضح تصريحاته العرقية تجاه العرب والمسلمين، مضيفا أن الدولة العنصرية التي يديرها نتنياهو، تحتل حاليا الأراضي الفلسطينية، وتقتل الأطفال والنساء.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة التركية إلى أن تلك الدولة العنصرية (إسرائيل)، تعاقب الفلسطينيين في أرضهم، مبينا أن نتنياهو لن يستطيع إخفاء جرائم إسرائيل عبر الأكاذيب والضغوط.

After making racist remarks towards Arabs and Muslims, @netanyahu attacks President Erdoğan for exposing him. The apartheid state he leads occupies Palestinian lands, kills women & children & imprisons Palestinians in their own land. Lies and pressure will not hide your crimes. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 12, 2019

وكان نتنياهو هاجم أردوغان رافضا أن يتقمص دور الواعظ مع أنه يرتكب مذابح في حق النساء والأطفال في القرى الكردية داخل تركيا وخارجها.