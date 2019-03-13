لقاء قريب بين موسكو وواشنطن حول أفغانستان ولا خطط روسية حاليا لإجراء اتصالات مع طالبان

صرح مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد بعد تخطيط لاتصالات روسية مع طالبان، لكن في المستقبل القريب سوف يتم عقد اجتماع مع الولايات المتحدة بشأن أفغانستان.

موسكو — سبوتنيك. وقال كابولوف، رداً على سؤال وجود خطط لإجراء اتصالات مع طالبان عقب الجولة الأخيرة من المفاوضات مع الولايات المتحدة في الدوحة: "لا ، ليست هناك حاجة لذلك بعد".



© AFP 2018 / Yuri Kadobnov أمريكا وطالبان تتوصلان لاتفاق حول انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان

وأضاف: "قريبا سيكون هناك اتصال مع الأميركيين، حينها سنرى"، مشيراً إلى أنه، على الأرجح ، سيكون لقاء مع الممثل الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد.

وقال كابولوف، بأن موسكو ترغب في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، لكن من المبكر الآن الحديث عن اتفاق وطيد.

واختتم كابولوف، معلقا على المفاوضات في الدوحة: "حتى الآن لا يوجد شيء لنقيمه، لأنهم يتحدثون عن نوع من مسودة اتفاقية، لم نرها، حتى الآن، من الواضح أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاقات".

وأعلن الممثل الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، يوم أمس الثلاثاء، عن العمل على صياغة مسودة اتفاق مع طالبان عقب جولة من المفاوضات مع طالبان في الدوحة، وخاصة، بشأن انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. ومع ذلك ، أشار إلى أنه لا توجد اتفاقات نهائية بعد.