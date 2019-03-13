السيستاني يستقبل روحاني في منزله بمدينة النجف

التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، بالمرجع الديني آية الله علي السيستاني، في مدينة النجف جنوب بغداد.

© REUTERS / BAGHDAD روحاني يتحدث عن مكانة الحشد الشعبي في استقرار العراق

واستقبل المرجع الديني العراقي، الرئيس روحاني في بيته بمدينة النجف، كما زار وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، السيستاني في منزله، وذلك وفقا لموقع قناة " السومرية " العراقية.

وقال الموقع العراقي إن "روحاني وصل صباح اليوم إلى مدينة النجف"، مضيفا أنه "زار السيستاني في منزله بالمدينة القديمة حال وصوله للنجف مباشرة".

ومن المنتظر، أن يعقد روحاني مؤتمرا صحفيا بمفرده بعد انتهاء اللقاء مع السيستاني، ومن المقرر أيضا أن يزور الرئيس الإيراني مرقد الإمام علي ابن أبي طالب في النجف.