بريطانيا تعلن خططا بشأن الحدود وخفض الرسوم تحسبا للانفصال دون اتفاق

قالت بريطانيا، اليوم الأربعاء، إنها ستلغي رسوم الاستيراد المفروضة على مجموعة واسعة من السلع وستتحاشى فرض قيود صارمة على الحدود بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية في حالة الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وأعلنت الحكومة عن الإجراءات، التي قالت إنها مؤقتة، قبل تصويت في البرلمان يُجرى في وقت لاحق اليوم بخصوص ما إذا كانت بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 29 مارس/آذار، حسب "رويترز".

© REUTERS / HANNAH MCKAY زعيم حزب العمال البريطاني يدعو لانتخابات مبكرة عقب فشل صفقة ماي بشأن "بريكست"

وفي إطار خطة الرسوم التي أعدت تحسبا للانفصال بدون اتفاق، ويتم إعفاء 87 % من إجمالي الواردات إلى المملكة المتحدة من حيث القيمة من الرسوم.

ولن يغطي نظام رسوم الاستيراد الجديد السلع العابرة للحدود من أيرلندا إلى أيرلندا الشمالية.

وعن الحدود الأيرلندية، قالت الحكومة إنها لن تفرض أي ضوابط أو قيود جديدة على السلع القادمة من جمهورية أيرلندا إلى إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني في حالة الخروج بدون اتفاق، مشددة على أن الخطة مؤقتة وأحادية الجانب.

وتلقت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي هزيمة ثانية ثقيلة في البرلمان، أمس الثلاثاء، بشأن اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه مع الاتحاد.