بالفيديو... إعصاران يضربان ولاية نيو مكسيكو

ذكرت وسائل إعلام محلية أن إعصارين كبيرين ضربا أجزاء من ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء.

وأضافت التقارير أن الإعصارين أحدثا دمارا وأسفرا عن إصابة عدة أشخاص بجروح.

​وأظهرت لقطات صورت بهاتف محمول وتمت مشاركتها مع "رويترز" أحد الإعصارين يجتاح حقلا في بلدة هاجرمان بجنوب شرق الولاية في مقاطعة تشافيس.

TORNADO IN NEW MEXICO: The tornado in Hagerman was caught on camera!https://t.co/ONrKoDnNLO pic.twitter.com/CfgBh5p99C — KOAT.com (@koat7news) March 13, 2019

​وأعلنت وسائل إعلام محلية أنه من المعتقد أن الإعصار حل ببلدة دكستر المجاورة في الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش.

​كما وردت تقارير عن إعصار آخر في قرية لوفينج، بالقرب من حدود الولاية مع تكساس.

لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات، لكن مسؤولا محليا أبلغ وسائل الإعلام أنهم لا يزالون يبحثون عن الضحايا ويقيمون الأضرار.