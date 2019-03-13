بالفيديو... إعصاران يضربان ولاية نيو مكسيكو

وأضافت التقارير أن الإعصارين أحدثا دمارا وأسفرا عن إصابة عدة أشخاص بجروح.
Storms in #newmexico are pretty serious 😂😂 pic.twitter.com/7IZBztJAz6— Ian Hines (@That_Boi_Ian) March 12, 2019
وأظهرت لقطات صورت بهاتف محمول وتمت مشاركتها مع "رويترز" أحد الإعصارين يجتاح حقلا في بلدة هاجرمان بجنوب شرق الولاية في مقاطعة تشافيس.
TORNADO IN NEW MEXICO: The tornado in Hagerman was caught on camera!https://t.co/ONrKoDnNLO pic.twitter.com/CfgBh5p99C— KOAT.com (@koat7news) March 13, 2019
وأعلنت وسائل إعلام محلية أنه من المعتقد أن الإعصار حل ببلدة دكستر المجاورة في الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش.
#tornado in Hagerman taken by Shani Pitzerhttps://t.co/4igOTOf53T#NMwx #NewMexico pic.twitter.com/EUzQFsGQ4z— Byron Morton KOAT (@ByronKOAT) March 13, 2019
كما وردت تقارير عن إعصار آخر في قرية لوفينج، بالقرب من حدود الولاية مع تكساس.
لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات، لكن مسؤولا محليا أبلغ وسائل الإعلام أنهم لا يزالون يبحثون عن الضحايا ويقيمون الأضرار.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)