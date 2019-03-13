المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية: قائد الطائرة المنكوبة أبلغ بوجود مشاكل وطلب العودة

قال المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، إن قائد الطائرة البوينغ التي سقطت الأحد الماضي، كان قد أبلغ بوجود مشاكل عقب إقلاع الطائرة وطلب العودة إلى المطار.