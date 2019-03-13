حزب العمال البريطاني يعلن رفضه الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

أعلن رئيس حزب العمال البريطاني، جيرمي كوربن، أن حزبه سيصوت برفض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، في التصويت المقرر اليوم الأربعاء.

وقال كوربن، خلال جلسة لمجلس العموم قبل التصويت: "سنصوت من أجل أن لا يكون هناك خروجا من دون اتفاق".

© REUTERS / HANDOUT ماي: إذا تم رفض مغادرة الاتحاد دون اتفاق غدا سيتم التصويت الخميس على تمديد فترة الخروج

وتابع: "الخروج دون اتفاق سيكون ضربة قاسمة للاقتصاد البريطاني".

من جهتها، قالت رئيسة الوزراء، تريزا ماي، إنها تعتقد أن المجلس سيصوت ضد الخروج من التكتل الأوروبي دون اتفاق.

وتابعت: "بذلت جهودا كبيرة من أجل التوصل لاتفاق. الناس يريدون الخروج من الاتحاد الأوروبي وأن يكون لهم قوانينهم، وهذا ما يقدمه الاتفاق".

وأضافت ماي: "أعتقد أن المجلس سيصوت من أجل عدم الخروج من دون اتفاق".

وألحق النواب البريطانيون ثاني هزيمة ثقيلة برئيسة الوزراء، أمس الثلاثاء، بشأن اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه مع الاتحاد، مما يعمق الأزمة السياسية في البلاد دون أي مؤشرات تقريبا على كيفية خروجها من الفوضى.

ويعني ذلك أن خامس أكبر اقتصاد في العالم قد يخرج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وقد يتم تأجيل موعد الانفصال المقرر في 29 من مارس/ آذار والمنصوص عليه في القانون، وقد تجري ماي انتخابات مبكرة أو تحاول لمرة ثالثة تمرير اتفاقها، ومن الممكن أيضا إجراء استفتاء آخر على الخروج.

ومن المتوقع أن يرفض النواب، اليوم الأربعاء، الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في تصويت الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، ومن المقرر بعدها أن يصوتوا غدا الخميس على ما إذا كان ينبغي مطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل الخروج، وهو أمر يتعين أي توافق عليه باقي الدول الأعضاء في التكتل وعددها 27.