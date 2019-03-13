بومبيو: واشنطن تحرز تقدما بشأن تحالف معاد لإيران في الشرق الأوسط

تتطلع الولايات المتحدة لتحقيق تقدم كبير بشأن تحالف أمني في الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة المقبلة.

أوضحت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" (باللغة العربية)، مساء اليوم، الأربعاء، أن هذا ما جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الليلة الماضية.

© REUTERS / Cathal McNaughton سياسي لبناني: زيارة بومبيو لإرباك الساحة اللبنانية

وذكرت القناة العبرية أن التحالف هو محاولة لتشكيل تكتل تدعمه الولايات المتحدة، ويضم دولا شرق أوسطية بهدف التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، إن تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي سيشكل حصنا في مواجهة العدوان والإرهاب والتطرف الإيراني، وسوف يرسي السلام في الشرق الأوسط.

واستبعد تقرير قدمه ضابط إسرائيلي كبير عودة إيران إلى تفعيل برنامجها النووي الذي أوقفته بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وأكدت القناة العبرية أن إيران ستستمرّ في التحايل على العقوبات، وسوف تقوم بتهريب النفط، فالوضع الاقتصادي يضغط في الآونة الأخيرة والداخل الإيراني يغلي، ولكن حتى الآن لا إمكانية لثورة أو حراك شعبي كبير.

وزعم التقرير الإسرائيلي غرق إيران أكثر في أزمة مالية، ومحاولات إظهار القوة، هنا وهناك، عبر أذرعها المختلفة، وإبقاء الداخل الإيراني خارج معادلات الحرب، ومحاولة امتصاص غضب الشارع بسبب هذه الأزمة والتضخم المالي وشحّ السلع وازدياد الفقر.