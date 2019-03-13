مجلة أمريكية: ترامب يخطط لتدمير "ناسا" في 2020

أثار مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الميزانية الفيدرالية لعام 2020، انتقادات واسعة، بسبب تراجع حجم الأموال المخصصة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في تلك الموازنة المقترحة.

قالت مجلة "فوربس" الأمريكية إن ترامب يخطط لتدمير وكالة "ناسا"، مشيرة إلى أن المقترح، الذي كشف عنه بشأن موازنة العام المقبل، يكشف عن تراجع في حجم الأموال المخصصة للوكالة.

Trump's Plan To Destroy NASA Science Laid Bare In FY2020 Budgethttps://t.co/C3HKTIzN7a — Rogue NASA (@RogueNASA) March 12, 2019

ويبدأ العام المالي في الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

ويعد الرئيس مقترح الميزانية الفيدرالية لكل عام قبل ذلك التاريخ، ليتم عرضها على الكونغرس، الذي يجب أن يوافق عليها قبل أن يعتمدها الرئيس لتصبح سارية.

President Trump's 2020 budget, released today, was written with the everyday American citizen in mind.



More on the President's plan in West Wing Reads: https://t.co/xb9E3Be3a3 pic.twitter.com/JIzkTlZYYc — The White House (@WhiteHouse) ١١ مارس ٢٠١٩

ويقول الموقع "لكن ما يريد ترامب فعله هو فرض الأجندة، التي يتبناها فيما يخص الميزانية الفيدرالية، ومحاولة إقناع الناس ببنودها"، مشيرا إلى أن إدارة ترامب عرضت قطع بعض الاعتمادات المالية الخاصة بوكالة "ناسا" في موازنة العام الحالي.

وردا على ذلك قال القائم بأعمال مدير "ناس"، في ذلك الوقت، روبرت لايت فووت، إن خفض ميزانية الوكالة يعني أنها لن تكون قادرة على فعل أي شيء، وتلى ذلك رفض الكونغرس لخفض ميزانية الوكالة واعتماد الأموال، التي تسمح لها باستئناف كافة أنشطتها.

وشهد العام الحالي، خلافا كبيرا بين ترامب والكونغرس، الذي رفض اعتماد الميزانية الفيدرالية، وتسبب ذلك في إغلاق حكومي استمر لمدة 31 يوما، خلال الشهرين الماضيين، حتى تم اعتمادها في فبراير الماضي.

وقال الموقع "هذا العام، الهجوم الذي تتعرض له وكالة (ناس) أكثر سوءا، وهناك فرصة أكبر لإنجاحه"، مشيرا إلى أن المقترح، الذي تم الإعلان عنه سيكون له تبعات كارثية على مجال البحث العلمي.

What questions do you have about how we use engineering to explore deep space?



Join @NASAKennedy’s Deputy Director of Engineering for a @Reddit_AMA at 1:30pm ET as he answers your?s about our engineering projects & the career path to becoming an engineer https://t.co/fW9oKyd4bR pic.twitter.com/s9GLMYGVkb — NASA (@NASA) ١٢ مارس ٢٠١٩

ولفت الموقع إلى أن خفض ميزانية "ناسا" سيؤدي إلى تدمير العديد من البرامج البحثية المهمة، التابعة للوكالة.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن ميزانية "ناسا" المقترحة في عام 2020، ستكون أقل بنسبة 2.3 في المئة عن الميزانية المخصصة لها في ميزانية العام الحالي 2019.

We will go forward to the 🌔Moon with world-class propulsion systems, and unparalleled 🚀spacecraft precision. @NASA_technology drives exploration and we are dedicated to build a sustainable presence #Moon2Mars. Join us as we forge ahead: https://t.co/6cBkQVj1WJ pic.twitter.com/OTgqkfPEXV — NASA (@NASA) ١١ مارس ٢٠١٩

وقال مدير "ناسا" جيم برايديستين، الاثنين 11 مارس، على "تويتر": "ميزانية الوكالة تسمح لها بالبقاء على المسار الذي يسمح لها باستكمال مهامها حتى عام 2028".

The President’s budget request funds the Mars 2020 rover, the Mars Helicopter and the Mars Sample Return mission. #MoontoMars pic.twitter.com/BntPBIMmXE — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) ١١ مارس ٢٠١٩

وأشارت الصحيفة إلى أن ميزانية الوكالة هذا العام هي 21 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذا الرقم أكبر من الرقم، الذي اقترحته إدارة ترامب قبل تعديله بواسطة الكونغرس قبل المصادقة على الميزانية الفيدرالية.