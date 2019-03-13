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17:13 13 مارس/ آذار 2019
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    مجلة أمريكية: ترامب يخطط لتدمير "ناسا" في 2020

    © flickr.com/ Mat Hampson
    العالم
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    أثار مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الميزانية الفيدرالية لعام 2020، انتقادات واسعة، بسبب تراجع حجم الأموال المخصصة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في تلك الموازنة المقترحة.

    قالت مجلة "فوربس" الأمريكية إن ترامب يخطط لتدمير وكالة "ناسا"، مشيرة إلى أن المقترح، الذي كشف عنه بشأن موازنة العام المقبل، يكشف عن تراجع في حجم الأموال المخصصة للوكالة.

    ويبدأ العام المالي في الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

    ويعد الرئيس مقترح الميزانية الفيدرالية لكل عام قبل ذلك التاريخ، ليتم عرضها على الكونغرس، الذي يجب أن يوافق عليها قبل أن يعتمدها الرئيس لتصبح سارية.

    ويقول الموقع "لكن ما يريد ترامب فعله هو فرض الأجندة، التي يتبناها فيما يخص الميزانية الفيدرالية، ومحاولة إقناع الناس ببنودها"، مشيرا إلى أن إدارة ترامب عرضت قطع بعض الاعتمادات المالية الخاصة بوكالة "ناسا" في موازنة العام الحالي.

    وردا على ذلك قال القائم بأعمال مدير "ناس"، في ذلك الوقت، روبرت لايت فووت، إن خفض ميزانية الوكالة يعني أنها لن تكون قادرة على فعل أي شيء، وتلى ذلك رفض الكونغرس لخفض ميزانية الوكالة واعتماد الأموال، التي تسمح لها باستئناف كافة أنشطتها.

    وشهد العام الحالي، خلافا كبيرا بين ترامب والكونغرس، الذي رفض اعتماد الميزانية الفيدرالية، وتسبب ذلك في إغلاق حكومي استمر لمدة 31 يوما، خلال الشهرين الماضيين، حتى تم اعتمادها في فبراير الماضي.

    وقال الموقع "هذا العام، الهجوم الذي تتعرض له وكالة (ناس) أكثر سوءا، وهناك فرصة أكبر لإنجاحه"، مشيرا إلى أن المقترح، الذي تم الإعلان عنه سيكون له تبعات كارثية على مجال البحث العلمي.

    ولفت الموقع إلى أن خفض ميزانية "ناسا" سيؤدي إلى تدمير العديد من البرامج البحثية المهمة، التابعة للوكالة.

    ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن ميزانية "ناسا" المقترحة في عام 2020، ستكون أقل بنسبة 2.3 في المئة عن الميزانية المخصصة لها في ميزانية العام الحالي 2019.

    وقال مدير "ناسا" جيم برايديستين، الاثنين 11 مارس، على "تويتر": "ميزانية الوكالة تسمح لها بالبقاء على المسار الذي يسمح لها باستكمال مهامها حتى عام 2028".

    وأشارت الصحيفة إلى أن ميزانية الوكالة هذا العام هي 21 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذا الرقم أكبر من الرقم، الذي اقترحته إدارة ترامب قبل تعديله بواسطة الكونغرس قبل المصادقة على الميزانية الفيدرالية.

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