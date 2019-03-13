إيران تسلم أبوظبي 7 إماراتيين ومصريين كانوا محتجزين في طهران

ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن "الإمارات تسلمت مواطنيها بالإضافة للأشقاء المصريين بعد أن كانوا محتجزين في إيران، منذ نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما كانوا يقومون برحلة صيد بحرية في مياه الخليج".
وقال إن "وزارة الخارجية والتعاون الدولي تابعت القضية منذ بدايتها، وحرصت على تنسيق وإتمام إجراءات الإفراج عن جميع المحتجزين".
وأشار إلى أن "وزارة الخارجية والتعاون الدولي اتخذت وبالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة كافة التدابير اللازمة لتأمين رحلة عودة المواطنيين والأشقاء المصريين المفرج عنهم إلى ذويهم بالسرعة الممكنة".
وتمت عملية التسليم عبر قوات خفر السواحل الإماراتية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)