إيران تسلم أبوظبي 7 إماراتيين ومصريين كانوا محتجزين في طهران

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، اليوم الأربعاء، إن السلطات الإيرانية أفرجت عن 7 مواطنين إماراتيين، بالإضافة إلى اثنين من الجنسية المصرية.

ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن "الإمارات تسلمت مواطنيها بالإضافة للأشقاء المصريين بعد أن كانوا محتجزين في إيران، منذ نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما كانوا يقومون برحلة صيد بحرية في مياه الخليج".

© REUTERS / JONATHAN ERNST أول تعليق من الإمارات على إدراجها في قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء

ووجه أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الشكر لجهاز حماية المنشآت وقوات خفر السواحل؛ لجهودهم في تسلّم المفرج عنهم، والمساعدة في تأمين عودتهم سالمين لأراضي الدولة.

وقال إن "وزارة الخارجية والتعاون الدولي تابعت القضية منذ بدايتها، وحرصت على تنسيق وإتمام إجراءات الإفراج عن جميع المحتجزين".

وأشار إلى أن "وزارة الخارجية والتعاون الدولي اتخذت وبالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة كافة التدابير اللازمة لتأمين رحلة عودة المواطنيين والأشقاء المصريين المفرج عنهم إلى ذويهم بالسرعة الممكنة".

وتمت عملية التسليم عبر قوات خفر السواحل الإماراتية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.