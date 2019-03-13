استمرار عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض مبنى نيجيريا المنهار

تمكنت فرق الطوارئ، اليوم الأربعاء، من إنقاذ العشرات من ضحايا المبنى المنهار في مدينة لاغوس، كبرى مدن نيجيريا.

ومازال العشرات من الضحايا محاصرين تحت أنقاض المبنى المنهار، وسط مخاوف من سقوط عشرات القتلى فيما واصل رجال الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين.

© REUTERS / AFOLABI SOTUNDE انهيار مبنى يضم مدرسة في لاغوس كبرى مدن نيجيريا

ونقلت وكالة "رويترز" عن أكينونمي أمبود، حاكم المدينة، "تمكنا من استخراج نحو 25 شخصا، بعضهم ميت بالفعل". ولم يذكر المسؤول عدد القتلى.

وكان مبنى من أربعة طوابق، يضم مدرسة ابتدائية، قد انهار مما أثار مخاوف من وجود ما يصل إلى 100 طفل وغيرهم الكثير من الأشخاص محاصرون تحت الأنقاض.

وقال إبراهيم فارينلوي، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في منطقة جنوب غربي البلاد، "يعتقد أن الكثيرين وبينهم أطفال محاصرون حاليا بالمبنى". وأضاف أن عدد الضحايا لم يتحدد بعد.

وذكرت صحيفة "ذا كابل" المحلية أن الحادث وقع حوالي الساعة 10 صباحا يوم الأربعاء، لافتة إلى أن الطابق الأرضي من المبنى يستخدم كمدرسة، وكان التلاميذ في فصولهم الدراسية وقت الحادث.

ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم في عام 2016 عندما انهارت كنيسة جنوب شرقي نيجيريا. وفي نفس العام في لاغوس، لقي 30 شخصا على الأقل حتفهم إثر انهيار بناء تحت الإنشاء مؤلف من خمسة طوابق.

وانهارت مدرسة عائمة بنيت لتتحمل العواصف والفيضانات في لاغوس أيضا في عام 2016، لكن لم يصب أحد.