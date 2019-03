أوباما: واجهت أكبر مشكلة داخل البيت الأبيض بـ3 أشياء

© Fotolia / Joesphotostyle 7 أشياء لا يفعلها الأذكياء

تلك الأزمة تتمثل في اتخاذ قرارات خاطئة، ربما تجعل الأوضاع، أكثر تعقيدا، والسبب في ذلك قد يكون عدم اتباعهم خطوات صحيحة لاتخاذ القرار.

كشف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما 3 خطوات سحرية، قال إنه كان يتبعها في أوقات الأزمات، مشيرا إلى أنها كانت تساعده كثيرا في اتخاذ قرارات حاسمة.

ذكر ذلك موقع "بيزنيس إنسيدر" الأمريكي، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن أوباما تحدث عن تلك الخطوات، خلال ندوة مع خبراء في مجال التقنية.

وأوضح الرئيس الأمريكي السابق أن الخطوة الأولى، التي يجب أن يضعها كل قائد نصب عينيه قبل اتخاذ القرار، هو اعترافه بالحقيقة التي تقول أنه لا أحد يمكن أن يصنع حلولا مثالية، إضافة إلى عدم الخوف من طرح ما يراه البعض "أسئلة غبية".

Obama dealt with his toughest decisions using a 3-pronged approach we can all borrow (via @Inc) https://t.co/XqFt3hGtCB — Strategy Insider (@BI_Strategy) March 13, 2019

وأورد الموقع الخطوات الثلاث، التي قال الموقع إنها بمثابة "وصفة أوباما السحرية" لاتخاذات قرارات مصيرية.

1- اليقين والاحتمال

يجب على القائد أن يضع اليقين جانبا، وأن يفتح المجال للاحتمالات، وهو ما أثبتت الدراسات أنها الطريقة المثلى للتفكير، فالأغبياء يرون العالم بلونين (الأبيض والأسود)، بينما يكون الأذكياء أكثر انفتاحا في تفكيرهم.

وهذا الشيء هو ما كان أوباما يمارسه خلال رئاسته للولايات المتحدة الأمريكية.

ويقول أوباما:

وجود أشخاص أكثر منك ذكاء وآخرون يختلفون معك أمرا في غاية الأهمية، وله دور رئيسي في اتخاذ قرارات حاسمة.

2- فريق من الأذكياء

لكي تتخذ قرارا حاسما، يجب أن تمتلك المعلومات الكافية، ويجب أن تراه من كل الزوايا، وهذا لا يمكن أن يحدث، إذا لم تحط نفسك بفريق من الأشخاص الأذكياء.

If legal he would have won a #3rdterm no doubt. Balance of probabilities he was one of the greatest #US #leaders#FarewellObama #Obama pic.twitter.com/C1PIGHoaqY

— Zaahid Arnold 🇿🇦 (@ZaahidArnold) January 11, 2017

ويتابع: "يجب أن تنحي نظرتك لنفسك جانبا، ويجب ألا تفكر بأنك صاحب العقل الأكبر والأذكى بين المحيطين بك، وفي هذه الحالة يمكنك اتخاذ القرار الصحيح".

3- أسئلة غبية

الحصول على نصائح الخبراء في قضية بعينها ربما لا يكفي لفهم تفاصيلها، وهو ما يعني أن عليك أن تطرح الكثير من الأسئلة، التي قد توصف بأنها "أسئلة غبية".

A question I ask myself on the regular… #thisisnotok https://t.co/WtjMQwZer3 — Andy Sheibar (@amelior8) March 11, 2019

ويقول أوباما: "كنت دوما أطرح سؤالا على من استشيرهم في قضايا معقدة، وهو "لم أفهم ما تقول، هل يمكن أن تشرحها لي بصورة أكثر تفصيلا".

وتابع: "أكبر مشكلة، تواجه القادة والمسؤولين الكبار، هو أن يعرضوا أنفسهم على أنهم يمتلكون إجابات على كل الأسئلة"، لكن الحقيقة تقول أنه في أغلب الأوقات لا تمتلك الإجابة".