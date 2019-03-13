ترامب ينتقد فكرة إلغاء عقوبة الإعدام في كاليفورنيا

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة وقف تنفيذ أحكام الإعدام في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكتب ترامب في صفحته على تويتر "في تحد للناخبين، سيوقف حاكم ولاية كاليفورنيا جميع قرارات الإعدام الصادرة بحق 737 مجرم قتل بدم بارد. أصدقاء وأسر الضحايا لا يشعرون بسعادة غامرة، ولا أنا كذلك!"

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2019

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوزوم يعتزم اليوم الأربعاء إعلان وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الولاية.

كما كتبت الصحيفة، في حالة تنفيذ المبادرة ، فإن 737 مواطناً حُكم عليهم بعقوبة الإعدام في كاليفورنيا سيحصلون على تأجيل تنفيذ الحكم.