القوات الجوية الروسية تشن غارة على مستودع للأسلحة في إدلب بالتنسيق مع تركيا

شنت القوات الجوية الروسية غارة على مستودع للأسلحة والذخيرة في إدلب السورية بالتنسيق مع تركيا.

موسكو — سبوتنيك . أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية الروسية، بالتنسيق مع الجانب التركي، قامت بشن غارة على مستودع أسلحة وذخيرة تابع لإرهابي "هيئة تحرير الشام" (الاسم الجديد للتنظيم الإرهابي "جبهة النصرة" المحظور في روسيا وعدد من الدول).

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في الثالث عشر من مارس، نفذت طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية، بالتنسيق مع الجانب التركي، غارة جوية مستهدفة على مستودع للأسلحة والذخيرة لجماعة "هيئة التحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) في إدلب".

وأضاف البيان أن "الإرهابيين خططوا لاستخدام طائرات دون طيار بهجوم جوي على قاعدة حميميم الجوية الروسية".