أوكرانيا توقف تحليق طائرات "بوينغ 737 ماكس" فوق أراضيها

أوقفت أوكرانيا تحليق طائرات "بوينغ 737 ماكس 8" و"بوينغ 737 ماكس 9" فوق أراضيها، بعد حادثة تحطم الطائرة في إثيوبيا.

© REUTERS / ABHIRUP ROY عكس دول كثيرة... موريتانيا لا تعتزم توقيف طراز بوينغ الذي تحطم في إثيوبيا

جاء في بيان الخدمة الصحفية لهيئة الطيران الأوكرانية "اعتبارًا من تاريخ ووقت نشر القرار، فإن الرحلات الجوية على متن طائرتي "بوينغ 737 ماكس 8" و"بوينغ 737 ماكس 9" محظورة داخل أو عبر الأجواء الأوكرانية".

وعلقت شركات طيران عديدة حول العالم عمل طائرات "بوينغ 737 ماكس"، كما منعت دول أخرى عبور الطائرات لأجوائها.

ولقي157 شخصا مصرعهم، الأحد الماضي في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وذلك بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وتعتبر هذه الكارثة هي الثانية خلال الأشهر الخمسة الأخيرة بالنسبة للطائرات من نوع "بوينغ من طراز 737 ماكس"، وذلك بعد كارثة الطائرة التابعة لشركة "ليون أر" للخطوط الجوية الإندونيسية يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.