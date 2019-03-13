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    مقاتل لحزب الله أمام مدفع صاروخي

    قائد إيراني: قدرات "حزب الله" تضاعفت أكثر من 100 مرة

    © AFP 2018 / LOUAI BESHARA
    العالم
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    أكد قائد عسكري إيراني بأن قدرات "حزب الله" اللبناني تضاعفت أكثر من 100 مرة، عما كانت عليه خلال فترة حرب الـ33 يوما، التي شنتها إسرائيل على لبنان عام 2006.

    خلال مراسم أقيمت في مدينة كجساران بمحافظة كهكيلوية وبوير أحمد جنوب غربي إيران، تكريما لذكرى الشهداء، قال مسؤول مكتب فكر الإسلام الدفاعي، العميد عباس علي فرزندي، إن قدرات حزب الله قد ارتفعت اليوم. وذلك بحسب وكالة "فارس".

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    وتابع العميد فرزندي، قائلا:

    قدرات الحزب اللبناني تضاعفت بفضل دماء الشهداء أكثر من 100 مرة عما كانت عليه خلال فترة حرب الـ 33 يوما في التصدي للعدوان الذي شنه الكيان الصهيوني على لبنان عام 2006.

    وأضاف العميد الإيراني أن أكثر من 80 تيارا تكفيريا و150 ألف عنصر "داعشي"، قد تكالبوا على شعوب المنطقة، وفي سوريا قدم المدافعون عن المقدسات تضحيات عظيمة.

    وأكد بأن "الشهداء غيروا الأجواء الإقليمية والعالمية لمصلحة الإسلام المحمدي الأصيل، وهم في الحقيقة غيروا معادلة القدرة في العالم، وأضاف أن الرئيس الأمريكي الأحمق، يقول إنهم أنفقوا أكثر من 7 تريليونات دولار في منطقة الشرق الأوسط، لكنهم من خوفهم مضطرون للدخول إلى المنطقة (العراق) خلسة وتحت جنح الظلام".

    وأضاف العميد فرزندي، أن "العديد من الدول أرادت إزاحة الرئيس السوري عن السلطة، إلا أن المقاومة أرادت أن تبقى الدولة السورية وأفشلت محاولات الأعداء".

    وكان الجيش الإسرائيلي قد قام بحرب كبيرة على جنوب لبنان، ضد "حزب الله"، بدأت في يوليو/ تموز 2006، وانتهت في أغسطس/ آب من العام نفسه، بعدما استمرت 33 يوما كاملة، سميت إعلاميا بالحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، صيف 2006.

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    الكلمات الدلالية:
    الرئيس السوري بشار الأسد, الجيش الإيراني, العراق, حزب الله اللبناني, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, إيران
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