تحذيرات لإيران من الانضمام لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب "لمجرد إسكات الأعداء"

ويرى المجلس في بيان، نقلته وكالة "فارس" أن "انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى المعاهدات الدولية كمعاهدة باليرمو [لمكافحة الجريمة المنظمة] ومعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب وغيرهما، إذا كان بنية انتزاع الذريعة من العدو، فإنه يعد خطأ استراتيجيا".

وأكد مجلس خبراء القيادة على قادة بلاده "بعدم الانفعال، ومراعاة مبادئ العزة والحكمة والمصلحة، ورفع التهديد في ساحة التعامل الدولية، مطالبا سلطات الدولة الثلاث ومجمع تشخيص مصلحة النظام التحلي بالدقة اللازمة".

وتابع البيان "نحذر من مؤامرات أعداء الثورة والنظام الإسلامي المقدس، نطالب بالتحلي بالدقة اللازمة من أجل رفض الهيمنة وخطر تغلغل الأجانب في مجال المعاملات المالية وغير المالية للجمهورية الإسلامية".

وطالبت دول العالم إيران بالانضمام إلى معاهدتي "مكافحة الجريمة المنظمة" و"مكافحة تمويل الإرهاب"، وتقوم السلطات في إيران بدراسة هذه المعاهدات قبل إقرارها في البرلمان والدستور.

كما أن مشروع قانون "مكافحة الجريمة المنظمة"، ومشروع تعديل قانون "مكافحة تمويل الإرهاب"، هي لوائح ثلاثية ذات صلة بـاتفاقية مجموعة العمل المالي FATF وقد بدأت دراستها في إيران منذ مدة للانضمام إليها إذا ما ثبت توافقها مع الدستور والقوانين في إيران.

يذكر أن حكومة الرئيس حسن روحاني تسعى للانضمام إلى لائحة المجموعة بشكل كامل لتفادي مواجهة عقوبات تتعلق بملف تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ الآلية المالية الأوروبية التي سوف تسهل عملية التعاون المالي بين إيران وأوروبا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعودة العقوبات على طهران.