ممثل "الأمن والتعاون في أوروبا" يعلن موعد الاجتماع المقبل حول دونباس

أعلن الممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مارتن سايديك، أن الاجتماع القادم لفريق الاتصال لتسوية الوضع في شرق أوكرانيا سيعقد في مينسك يوم 27 مارس/ آذار الجاري.

موسكو — سبوتنيك . وقال سايديك للصحفيين، بعد اجتماع فريق الاتصال، اليوم الأربعاء، "اجتماعنا القادم سيعقد بعد أسبوعين، يوم الأربعاء 27 مارس".

يذكر أن السلطات الأوكرانية، بدأت في شهر أبريل/ نيسان من عام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، (المعلنتين من جانب واحد)، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير/ شباط، من نفس العام.

ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد تجاوز عدد ضحايا الـ 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، التي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.