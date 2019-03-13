الجمعية الوطنية الفرنسية تدعو إلى رفع العقوبات عن روسيا

دعا حزب "الجمهوريين" من المعارضة اليمينية في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) ببرنامجه لانتخاب البرلمان الأوروبي إلى إلغاء العقوبات ضد روسيا.

وقال زعيم الحزب، كريستيان جاكوب، خلاله اجتماعه مع رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشيف، إن الاتجاه الرئيسي للحزب هو سلامة الحدود وحمايتها من الهجرة غير الشرعية.

وأضاف بقوله:

"بالتوازي مع هذا، فإن محاربة الإرهاب لا تقل أهمية. ومن الناحية الاقتصادية، نحن نؤيد، بالطبع، رفع العقوبات عن روسيا ".

وأضاف "نحن الجمهوريون نناضل من أجل سماع صوت روسيا في البرلمان الأوروبي أيضا، نحن ندرك تماما الدور الحاسم لروسيا في الحرب على الإرهاب".

يذكر أن "الجمهوريين" هو حزب سياسي فرنسي من اليمين ووسط اليمين. وستعقد الانتخابات القادمة للبرلمان الأوروبي في شهر أيار/ مايو المقبل.