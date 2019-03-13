ترامب يأمر بمنع تحليق طائرات "بوينغ 737 ماكس 8 و9"

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "سنصدر أمرا بوقف كل رحلات 737 ماكس 8 و 737 ماكس 9 والطائرات المرتبطة بهذا الطراز".
ولقي157 شخصا مصرعهم، الأحد الماضي في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وذلك بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.
وتعتبر هذه الكارثة هي الثانية خلال الأشهر الخمسة الأخيرة بالنسبة للطائرات من نوع "بوينغ من طراز 737 ماكس"، وذلك بعد كارثة الطائرة التابعة لشركة "ليون أر" للخطوط الجوية الإندونيسية يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
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