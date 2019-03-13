ترامب يأمر بمنع تحليق طائرات "بوينغ 737 ماكس 8 و9"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستأمر بوقف تحليق طائرات "بوينغ 737 ماكس 8 وماكس 9"، عقب حادث تحطم طائرة في إثيوبيا أودى بحياة 157 شخصا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "سنصدر أمرا بوقف كل رحلات 737 ماكس 8 و 737 ماكس 9 والطائرات المرتبطة بهذا الطراز".

وكان عدد من الدول وشركات طيران عملاقة أمرت بتعليق استخدام طائرات بوينغ الأمريكية، (طراز 737 ماكس) منذ حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية الأحد الماضي.

ولقي157 شخصا مصرعهم، الأحد الماضي في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وذلك بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وتعتبر هذه الكارثة هي الثانية خلال الأشهر الخمسة الأخيرة بالنسبة للطائرات من نوع "بوينغ من طراز 737 ماكس"، وذلك بعد كارثة الطائرة التابعة لشركة "ليون أر" للخطوط الجوية الإندونيسية يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.