بعد قرار البرلمان الأوروبي... روسيا لا تتوقع عقوبات جديدة

أعلن مبعوث روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، أن موسكو لا تتوقع عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي بعد قرار البرلمان الأوروبي، مشيرا إلى أن القرار له طابع استشاري.

© Sputnik . Alexey Vitvitsky وزيرة خارجية النمسا: الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

موسكو — سبوتنيك . وقال تشيجوف على هواء قناة "روسيا 24"، اليوم الأربعاء، بشأن العقوبات المحتملة "صيغة القرار ليست طلب، وإنما دعوة من قبل الاتحاد الأوروبي للاستعداد لفرض عقوبات جديدة، لكن وفقا لتقييمي، فأنا لا أرى هذا الاستعداد لدى الهياكل التنفيذية للاتحاد".

وأشار المتحدث إلى أن القرار ليس ملزما، مضيفا أن القرار بشكل عام هو عبارة عن سرد الذنوب التي يراها البرلمان الأوروبي في سلوك روسيا.

وصوت لصالح القرار 53 بالمئة من التكوين الكلي للبرلمان الأوروبي.

وصوت البرلمان الأوروبي، يوم أمس الثلاثاء، على قرار بشأن العلاقات السياسية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، يتضمن مقترحات بوقف مشروع "التيار الشمالي-2"، والنظر في إمكانية توسيع العقوبات الشخصية، والحد من وصول روسيا إلى التمويل والتكنولوجيا، وعدم اعتبار موسكو شريكا استراتيجيا.