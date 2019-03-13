ألمانيا لا تستطيع تحليل الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوبة

قال متحدث باسم المكتب الاتحادي الألماني للتحقيق في حوادث الطائرات، اليوم الأربعاء، إن المكتب لن يحلل الصندوق الأسود الخاص بطائرة الركاب الإثيوبية التي تحطمت بعد قليل من إقلاعها من أديس أبابا يوم الأحد.

وقال المتحدث جيرموت فريتاج "هذا طراز جديد من الطائرات بصندوق أسود جديد، يعتمد على برمجيات جديدة، لا نستطيع القيام بذلك"، وفقا لوكالة "رويترز".

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وكان متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإثيوبية قد قال في وقت سابق إن الصندوقين الأسودين اللذين انتشلا من موقع تحطم الطائرة "بوينيغ 737 ماكس 8" سيتم إرسالهما إلى ألمانيا للتحليل.

ولقي157 شخصا مصرعهم، الأحد الماضي في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وذلك بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.