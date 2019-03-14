المبعوث الأمريكي الخاص لدى كوريا الشمالية يبحث في مجلس الأمن القمة الأخيرة بين ترامب وكيم

يبحث المبعوث الأمريكي الخاص لدى كوريا الشمالية ستيفن بيجان، القمة الأمريكية - الكورية الشمالية مع أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس في العاصمة الأمريكية نيويورك.

موسكو — سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم: "سيتوجه المبعوث الأمريكي الخاص لدى كوريا الشمالية ستيفن بيجان إلى نيويورك في 14 أذار/مارس للاجتماع مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والممثلين الدائمين الرئيسيين".

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وأشار البيان إلى أن المبعوث سيبحث نتائج، "القمة الأمريكية — الكورية الشمالية الأخيرة، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية".

هذا وانتهت القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، التي عقدت في هانوي في 27-28 شباط/فبراير الماضي، دون توقيع وثيقة مشتركة.

وكان من المتوقع أن يتم التوقيع خلال القمة على اتفاقيات تهدف إلى نزع السلاح النووي وتعزيز السلام الإقليمي وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، إلا أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أشار إلى أن الطرفين فضلا تأجيل ذلك.

وأعلن ترامب، في الأول من آذار/مارس الحالي، أن السبب الحقيقي وراء عدم التوصل للاتفاق باجتماع القمة، بين واشنطن وبيونغ يانغ يعود لإصراره على نزع السلاح النووي بالكامل، بالمقابل يصر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون على مواقع معينة.