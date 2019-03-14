استعادة الكهرباء في جميع أنحاء من فنزويلا بشكل كامل

أعلن وزير الاتصالات والمعلومات في فنزويلا، خورخي رودريغيز، اليوم الخميس، أنه تم استعادة التيار الكهرباء في جميع أنحاء من فنزويلا بشكل كامل.

موسكو — سبوتنيك. وقال الوزير: "اليوم تم استعادة إمدادات الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني بنسبة 100 بالمئة".

وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو ، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.

من جانبه شدد مادورو على أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".

واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا وكوبا شرعية مادورو.