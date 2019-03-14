رئيس الإكوادور يعلن نية بلادة مغادرة اتحاد "يوناسور"

أعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو، اليوم الخميس أن بلاده تعتزم مغادرة اتحاد دول السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية "يوناسور".

موسكو — سبوتنيك. وقال الرئيس في خطاب موجه للمواطنين بثه التلفزيوني الحكومي في الإكوادور: " اليوم، أود أن أبلغ الاكوادوريين بانسحابنا النهائي من يوناسور".

وأضاف: "نصف الدول الأعضاء في الجمعية لا يشاركون في أنشطتها، ولا يقدمون أي مساهمة. ومنصب الأمين العام شاغرا منذ أكثر من عامين".

يذكر أن اتحاد "يوناسور" المؤلف من 12 دولة أنشئ عام 2008 لتعزيز التكامل الإقليمي حصنا ضد النفوذ الأمريكي، لكنه أصبح غير فعال إلى حد كبير بسبب الانقسامات السياسية والصراع حول كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية والسياسية في فنزويلا.