كولومبيا تحظر تحليق طائرات "بوينغ 737 ماكس" فوق أراضيها

أعلنت هيئة الطيران المدني في أميركا الجنوبية، اليوم الخميس، أن كولومبيا قررت حظر جميع رحلات طائرات "بوينغ ماكس" فوق أراضيها بعد الكارثة الأخيرة في إثيوبيا.

© REUTERS / JOSHUA ROBERTS ترامب يأمر بمنع تحليق طائرات "بوينغ 737 ماكس 8 و9" . وقالت الهيئة في بيان: "اعتبارا من يوم الأربعاء لن تتمكن طائرة بوينغ ماكس 737، من العمل على الأراضي الوطنية ولا دخول المجال الجوي الكولومبي".

وكان عدد من الدول وشركات طيران عملاقة أمرت بتعليق استخدام طائرات بوينغ الأمريكية، (طراز 737 ماكس) منذ حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية الأحد الماضي.

ولقي157 شخصا مصرعهم، الأحد الماضي، في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وذلك بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وتعتبر هذه الكارثة هي الثانية خلال الأشهر الخمسة الأخيرة بالنسبة للطائرات من نوع "بوينغ من طراز 737 ماكس"، وذلك بعد كارثة الطائرة التابعة لشركة "ليون أر" للخطوط الجوية الإندونيسية يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.