خطوة أمريكية جديدة تجاه إيران في الأشهر المقبلة

وأضاف أحد المصدرين أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشعر بالقلق من أن الوقف التام لإمدادات النفط الإيرانية على المدى القصير سيؤدي إلى قفزة في أسعار النفط العالمية، مشيرا إلى أن واشنطن ربما تحرم بعض الدول التي لم تشتر الخام الإيراني في الآونة الأخيرة من الإعفاءات.
هذا وأعلن المبعوث الأميركي الخاص لإيران، براين هوك، في مؤتمر "كيرويك، أن الولايات المتحدة ستواصل سياسة استثناءات العقوبات النفطية ضد إيران. ورفض هوك أن يقول بالضبط أي استثناءات ستظل سارية.
ويذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد أعلن عن خروج بلاده من الاتفاق النووي في 8 مايو/ أيار الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق. وبدأت أميركا بتنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وقد طالبت واشنطن مشتري النفط الإيراني بخفض حجم وارداته إلى الصفر ابتداء من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقامت كل من اليابان وكوريا الجنوبية والهند ومعظم الدول الأوروبية بتجميد عمليات شراء من النفط الإيراني. وكشف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، لاحقاً، أن هناك إعفاءات مؤقتة لـ 8 دول من تطبيق العقوبات، وهي، الصين، الهند، إيطاليا، اليونان، اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان وتركيا.
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