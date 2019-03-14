الأجهزة الأمنية القرغيزية تلقي القبض على مرتزق شارك في العمليات العسكرية في سوريا

أفادت اللجنة الحكومية للأمن القومي في جمهورية قرغيزستان، بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مرتزق شارك في العمليات العسكرية في سوريا ضد القوات الحكومية.

© Sputnik . Ali Hashem قتل منهم 150 إرهابيا... 850 قرغيزيا دخلوا لمقاتلة الدولة السورية

بشكيك- سبوتنيك . وقال المكتب الإعلامي للجنة لوكالة "سبوتنيك": "قامت أجهزة الأمن والمخابرات بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية لجمهورية قرغيزستان يوم 8 آذار/ مارس بإلقاء القبض على مواطن قرغيزي يدعي "إي.أي.شي"، مدرج على قائمة المطلوبين دوليا، من مواليد مقاطعة أوش القرغيزية. وذلك خلال قيام الأجهزة الأمنية بعمليات البحث بهدف منع المتشددين والمرتزقة من صفوف التنظيمات الإرهابية الدولية من التسلل إلى أراضي الجمهورية.

ووفقا للأجهزة الأمنية القرغيزية، فإن المعتقل الذي عمل في عام 2015 في إحدى دول رابطة الدول المستقلة ضمن القوى العاملة الوافدة وقع تحت تأثير مبعوثي التنظيمات الإرهابية الدولية وغادر إلى تركيا ومنها إلى سوريا بهدف الانضمام إلى العصابات المسلحة والمشاركة في "الجهاد" ضد حكومة الجمهورية العربية السورية.

وأوضح المكتب الإعلامي، أنه "بعد اجتيازه التدريب القتالي شارك في النزاع المسلح كمرتزق"، مشيرا إلى أنه أودع في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في هذه القضية.