بولتون: مادورو مسؤول عن انهيار شبكة الكهرباء في فنزويلا

جدد جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، انتقاده للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مشيرا إلى أنه مسؤول عن أزمة انقطاع الكهرباء في البلاد.

© RIA Novosti . Alexandr Polyakov استعادة الكهرباء في جميع أنحاء فنزويلا بشكل كامل

وتعرض 23 إقليما في فنزويلا لانقطاع إمدادات الطاقة، الخميس الماضي 7 مارس / آذار، وحمل مادورو ما وصفه بـ"الإمبريالية الأمريكية" مسؤولية الأزمة.

وكتب بولتون على "تويتر"، اليوم الخميس 14 مارس: "انهيار شبكة الكهرباء في فنزويلا والخدمات العامة نتيجة سنوات من فساد مادورو، إضافة إلى الإهمال وغياب الصيانة".

وقال في تدوينة أخرى: "إذا أرادت الصين مساعدة فنزويلا، فعليها تجميد الأموال المسروقة، ودعم الانتقال السلمي للسلطة بقيادة الرئيس خوان غوايدو".

وكتب بولتون، في تدوينة سابقة: "رغم انقطاع الكهرباء على نطاق واسع، وزيادة القمع ونقص وسائل المواصلات، وإغلاق الإنترنت، مازال الفنزويليين ينزلون إلى الشوارع".

The collapse of Venezuela’s electrical grid and public services is due to years of Maduro’s corruption, a refusal to invest in the public sector, and neglect of maintenance. It’s simple: machinery breaks down when you steal all the money intended to buy parts to keep it running. — John Bolton (@AmbJohnBolton) March 13, 2019

وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.

ومن جانبه شدد مادورو على أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة بأنه "دمية" في يد الولايات المتحدة.

If China wants to help Venezuela, it would freeze funds stolen by Maduro, support the peaceful constitutional transition led by President Guaido and support his plan for reconstruction. https://t.co/775gjaUn76 — John Bolton (@AmbJohnBolton) March 13, 2019

واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو.

وأعلن وزير الاتصالات والمعلومات في فنزويلا، خورخي رودريغيز، اليوم الخميس، أنه تم استعادة التيار الكهرباء في جميع أنحاء فنزويلا بشكل كامل.