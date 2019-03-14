"تصميم أطفال" بمواصفات معينة... مغامرات إعادة الهندسة تهدد الجنس البشري

ويريد الباحثون وعلماء الأخلاق وقف التعديلات الجينية "للخلايا الجنسية" والمقصود بها خلايا البويضات والحيوانات المنوية، والتي يمكن أن يرثها آخرون في نهاية الأمر و"قد يكون لها تأثيرات دائمة وربما ضارة على الجنس البشري".
وكتب الباحثون في دورية "نيتشر"، أمس الأربعاء، أن التوقف الطوعي عن التحرير الجيني سيستمر لحين تتمكن الدول من صياغة مبادئ دولية لتوجيه استخدام هذه التكنولوجيا. ولن يشمل الحظر التحرير الجيني للأجنة لأغراض البحث العلمي والذي لا يؤدي لولادة أطفال.
The scientific world is in a ferocious state of debate tonight, after a researcher in China claimed to have delivered the world's first genetically altered babies. @SydneyPead pic.twitter.com/1L30BWDaHN— 10 News First (@10NewsFirst) November 27, 2018
وقال الخبراء في تعليق في دورية "نيتشر": "الإطار التنظيمي الذي ندعو إليه سيضع عراقيل أمام مغامرات إعادة هندسة الجنس البشري".
وتابعوا: "التعديلات الجينية للأجيال القادمة قد يكون لها تأثيرات دائمة وربما ضارة على النوع البشري".
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