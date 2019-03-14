ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة: الظروف مواتية لاعتراف دولي بسيادة إسرائيل على الجولان

قال المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن الظروف أصبحت مواتية لبقاء هضبة الجولان تحت السيادة الإسرائيلية والاعتراف الدولي بها.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان (باللغة العبرية)، صباح اليوم، الخميس، أن داني دانون صرح، بكل قوة، قائلا، إن الظروف أصبحت مواتية لبقاء هضبة الجولان تحت السيادة الإسرائيلية والاعتراف الدولي بها، بعد تصريح صادر عن البيت الأبيض بهذا الخصوص مؤخرا.

שגריר ישראל באו"ם @dannydanon לדב גיל-הר ב-#הבוקרהזה: "בהחלט יש מגמה אמריקנית חיובית בנוגע לרמת הגולן. ייתכן שבמהלך ועידת איפא"ק והביקור של רה"מ נשמע אמירות יותר משמעותיות. כולם יודעים את האמת — הגולן הוא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל" (צילום: מארק ישראל סלם, פלאש 90) @ReshetBet pic.twitter.com/3L29hUwPJk — כאן חדשות (@kann_news) ١٤ مارس ٢٠١٩

وأفاد السفير دانون بأن هناك توجها إيجابيا في موقف الإدارة الأمريكية من هذه القضية. زاعما أن الجولان جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية قد غيرت من وصفها المعتاد لمرتفعات الجولان، من التي "تحتلها إسرائيل"، إلى التي "تسيطر عليها إسرائيل"، في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان للعام 2018، الذي صدر أمس، الأربعاء.

ولم يشر قسم منفصل من التقرير، خاص بالضفة الغربية وقطاع غزة، وهما منطقتان احتلتهما إسرائيل إلى جانب مرتفعات الجولان، في حرب عام 1967، إلى أن تلك الأراضي "محتلة" أو "تحت الاحتلال"؛ وذلك بحسب وكالة "رويترز".